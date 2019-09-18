Під час першого робочого виходу (після декретної відпустки) Меган Маркл західні журналісти відзначили цікавий факт. Герцогиня Сассекська вітала людей, обіймаючи їх, - в точності, як це робила покійна принцеса Діана. Журналісти відзначили, що це кардинально відрізняється від вітання Кейт Міддлтон.







Герцогиня Кембриджська, майбутня королева, вітається більш офіційно, простягаючи руку для потиску. Експерти припустили, що Меган, обіймаючи під час вітання, створює комфортну обстановку, в той же час показуючи, що вона «сучасна, успішна жінка». Колишній дворецький принца Чарльза, Грант Харрольд, припустив, що Меган «показує, що британська королівська сім'я - це сучасна сім'я 21-го століття» і що вона «продовжує традицію Діани», обіймаючи дітей і дорослих.



Кейт діє згідно з королівським етикетом і обіймає тільки в тому випадку, якщо, особливо діти, роблять крок першими.



«Бути королівською дружиною - в значній мірі єдина «кар'єра» Кейт, вона прийшла в цей «бізнес» до того, як вивчила будь-які інші риси мови тіла або ритуали», - розповіли джерела.



Меган і її спосіб вітатися охарактеризували так:



«Меган увійшла в королівське життя, як жінка, яка була успішною і відомою сама по собі, і принесла з собою спосіб вести справи в цьому новому житті».

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