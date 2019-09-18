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Хто вітається правильно: Меган Маркл чи Кейт Міддлтон?
18.09.2019 19:51
Під час першого робочого виходу (після декретної відпустки) Меган Маркл західні журналісти відзначили цікавий факт. Герцогиня Сассекська вітала людей, обіймаючи їх, - в точності, як це робила покійна принцеса Діана. Журналісти відзначили, що це кардинально відрізняється від вітання Кейт Міддлтон.

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Герцогиня Кембриджська, майбутня королева, вітається більш офіційно, простягаючи руку для потиску. Експерти припустили, що Меган, обіймаючи під час вітання, створює комфортну обстановку, в той же час показуючи, що вона «сучасна, успішна жінка». Колишній дворецький принца Чарльза, Грант Харрольд, припустив, що Меган «показує, що британська королівська сім'я - це сучасна сім'я 21-го століття» і що вона «продовжує традицію Діани», обіймаючи дітей і дорослих.

Кейт діє згідно з королівським етикетом і обіймає тільки в тому випадку, якщо, особливо діти, роблять крок першими.

«Бути королівською дружиною - в значній мірі єдина «кар'єра» Кейт, вона прийшла в цей «бізнес» до того, як вивчила будь-які інші риси мови тіла або ритуали», - розповіли джерела.

Меган і її спосіб вітатися охарактеризували так:

«Меган увійшла в королівське життя, як жінка, яка була успішною і відомою сама по собі, і принесла з собою спосіб вести справи в цьому новому житті».

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