|Хто вітається правильно: Меган Маркл чи Кейт Міддлтон?
|18.09.2019 19:51
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Герцогиня Кембриджська, майбутня королева, вітається більш офіційно, простягаючи руку для потиску. Експерти припустили, що Меган, обіймаючи під час вітання, створює комфортну обстановку, в той же час показуючи, що вона «сучасна, успішна жінка». Колишній дворецький принца Чарльза, Грант Харрольд, припустив, що Меган «показує, що британська королівська сім'я - це сучасна сім'я 21-го століття» і що вона «продовжує традицію Діани», обіймаючи дітей і дорослих.
Кейт діє згідно з королівським етикетом і обіймає тільки в тому випадку, якщо, особливо діти, роблять крок першими.
«Бути королівською дружиною - в значній мірі єдина «кар'єра» Кейт, вона прийшла в цей «бізнес» до того, як вивчила будь-які інші риси мови тіла або ритуали», - розповіли джерела.
Меган і її спосіб вітатися охарактеризували так:
«Меган увійшла в королівське життя, як жінка, яка була успішною і відомою сама по собі, і принесла з собою спосіб вести справи в цьому новому житті».
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