|Федір Бондарчук і Пауліна Андрєєва одружилися: відверта сукня нареченої
|18.09.2019 21:03
|
Як з'ясувалося, розписалася пара за два тижні до торжества (теж в Санкт-Петербурзі). І гостей в РАГСі було менше 20 осіб - тільки родичі.
А вчора на вечорі зібрався весь світ. Гостям, за чутками, не повідомили, де саме пройде свято - режим секретності дотримувалися до останнього. Інсайдери нам повідомляють, що свято вийшло ну дуже зворушливим (гостям показали і відео, як Федір Сергійович зробив коханій пропозицію, і архів першого ефіру «Кіно в деталях» з Пауліною в гостях)! І наречена просто блищала! Відзначали подію під пісні Сергія Мазаєва, Світлани Лободи, Глюкози і Федука. Спочатку гості зібралися в Юсуповському палаці, а після урочистої частини (з Костянтином Хабенським по відеозв'язку) на шаттлах перебралися на вечірку.
А тільки що Пауліна Андрєєва поділилася фото з весілля в своєму Instagram, який веде ну дуууже рідко!
До слова, друге плаття нареченої було ну дуже відвертим:
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями