Близько місяця тому в кіноколах почали шепотітися: 17 вересня у пари відбудеться весільна церемонія в Санкт-Петербурзі.



Як з'ясувалося, розписалася пара за два тижні до торжества (теж в Санкт-Петербурзі). І гостей в РАГСі було менше 20 осіб - тільки родичі.



А вчора на вечорі зібрався весь світ. Гостям, за чутками, не повідомили, де саме пройде свято - режим секретності дотримувалися до останнього. Інсайдери нам повідомляють, що свято вийшло ну дуже зворушливим (гостям показали і відео, як Федір Сергійович зробив коханій пропозицію, і архів першого ефіру «Кіно в деталях» з Пауліною в гостях)! І наречена просто блищала! Відзначали подію під пісні Сергія Мазаєва, Світлани Лободи, Глюкози і Федука. Спочатку гості зібралися в Юсуповському палаці, а після урочистої частини (з Костянтином Хабенським по відеозв'язку) на шаттлах перебралися на вечірку.



А тільки що Пауліна Андрєєва поділилася фото з весілля в своєму Instagram, який веде ну дуууже рідко!



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Paulina Andreeva (@_paulina_andreeva_) 18 Вер 2019 р. о 3:35 PDT



До слова, друге плаття нареченої було ну дуже відвертим:





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