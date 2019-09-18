



Якщо дивитись на фото Седокової в Інстаграмі, складається враження, що у неї все завжди прекрасно. Але вчора співачка відверто розповіла про свою хворобу. Виявляється, Анна бореться з кропив'янкою (шкірне захворювання, при якому на шкірі з'являються рожеві пухирі).



«Останні 3 тижні, щоранку я прокидалася від моторошного свербіння. Я відкривала очі і відчувала нову припухлість на обличчі. Плями то з'являлися в різних місцях, то раптово зникали. Я ховалася, одягала окуляри і кепки, намагалася якось замаскувати це, постійно накладаючи тональний крем. І, звичайно, читала коментарі про те, що я зі спухшим обличчям від пластичних операцій. Читала і мовчала. А почалося все з парочки плям. Здається, на шиї. Я думала, що саме пройде. Не минуло. З кожним днем ​​ставало все «красивіше». Найнеприємніше, що разом з червоними плямами на обличчі й тілі у мене, як сказали лікарі, набрякали внутрішні органи», - поділилася Анна.



Анна вже була у п'яти лікарів, але всі вони прийшли до висновку, що це кропив'янка. І лікувати цю хворобу дуже важко. Лікарі прописали величезну кількість антигістамінних препаратів, які потрібно приймати щодня. А також порадили менше нервувати.



«У цієї хвороби немає якогось певного методу лікування. Навіть лікарі не кажуть. Та й взагалі, там питання в тому, що кропив'янка не пройде, поки у тебе понижений імунітет. Тому ти повинен приймати ліки, які піднімають імунітет, а від цього відчуваєш себе ще гірше!»- розповіла співачка.

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