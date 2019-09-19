|Сара Джессіка Паркер перестала соромитись свого сивого волосся (Фото)
|19.09.2019 00:27
|
Зірку «Сексу у великому місті» не бентежать вікові зміни. Якщо раніше вона фарбувала волосся, щоб приховати сивину, то зараз вирішила залишити білясті пасма. Природний б'юті-look Сара продемонструвала на велопрогулянці. Вона одягла легкий сірий светр, з-під якого виднілоася яскраво-рожева білизна, і укорочені джинси. Однак одній своїй звичкці Паркер не зрадила - навіть для катання на велосипеді вона одягла туфлі на підборах.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями