Папараці «зловили» 54-річну Сару Джессіку Паркер на прогулянці з 57-річним чоловіком Меттью Бродеріком в Нью-Йорку. Актриса показала, що взяла курс на природну красу.



Зірку «Сексу у великому місті» не бентежать вікові зміни. Якщо раніше вона фарбувала волосся, щоб приховати сивину, то зараз вирішила залишити білясті пасма. Природний б'юті-look Сара продемонструвала на велопрогулянці. Вона одягла легкий сірий светр, з-під якого виднілоася яскраво-рожева білизна, і укорочені джинси. Однак одній своїй звичкці Паркер не зрадила - навіть для катання на велосипеді вона одягла туфлі на підборах.







