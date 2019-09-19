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Сара Джессіка Паркер перестала соромитись свого сивого волосся (Фото)
19.09.2019 00:27
Папараці «зловили» 54-річну Сару Джессіку Паркер на прогулянці з 57-річним чоловіком Меттью Бродеріком в Нью-Йорку. Актриса показала, що взяла курс на природну красу.

Зірку «Сексу у великому місті» не бентежать вікові зміни. Якщо раніше вона фарбувала волосся, щоб приховати сивину, то зараз вирішила залишити білясті пасма. Природний б'юті-look Сара продемонструвала на велопрогулянці. Вона одягла легкий сірий светр, з-під якого виднілоася яскраво-рожева білизна, і укорочені джинси. Однак одній своїй звичкці Паркер не зрадила - навіть для катання на велосипеді вона одягла туфлі на підборах.

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