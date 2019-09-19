36-річна Анна Седокова поїхала в центр здоров'я, де насолоджується відпочинком і приводить тіло і думки в порядок. Співачка не забуває про шанувальників і радує їх ефектними фото.



Після скандалу з колишньою дружиною свого коханого здоров'я Анни підкосилось. Співачка захворіла кропив'янкою. Тіло і обличчя зірки були покриті червоними плямами, вона мучилася від сильного свербіння. Більш того, у Седокової набрякали внутрішні органи. Спільними зусиллями лікарів і косметолога Анна пішла на поправку.



Щоб остаточно одужати і позбутися від стресу вона вирушила до австрійського лікувального центру Verba Mayr, звідки поділилася вражаючим фото. На новому кадрі Анна розташувалася біля басейну, прийнявши витончену позу.



«Втеча для порятунку. Я, взагалі-то, не з слабаків. Сильна жінка, але іноді потрібно втекти, щоб знайти шлях до себе. Знайти себе», - зізналася поп-виконавиця.





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