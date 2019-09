The Rasmus выступят в Киеве Концерт The Rasmus в Киеве состоится 26 октября 2019 г, 20:00, Stereo Plaza / Стерео Плаза. Признайтесь, кто в подростковом возрасте эпохи нулевых не вешал на стену плакат с the Rasmus, королями меланхоличной рок-баллады? Черная одежда, забиячливый мейк-ап, песня “In the Shadows” в наушниках – если вы ощутили приятную ностальгию, то готовьтесь к потрясающему музыкальному концерту! Пятому студийному альбому the Rasmus “Dead Letters” исполняется 15 лет! В честь юбилея группа отправится в европейский тур, а 26 октября выступит в киевском клубе Stereo Plaza! Турне по всей Европе: у группы есть несколько сюрпризов для поклонников, которые придут на концерт в рамках европейского тура. Во-первых, альбом “Dead Letters” будет переиздан на CD и виниловых пластинках. Во-вторых, некоторые песни из альбома впервые будут сыграны именно во время юбилейного турне. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



культура шоубиз и культура rasmus “dead letters” киеве лет Теги: культура