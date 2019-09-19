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Як виглядає "Міс Україна 2019" без косметики? (Фото)
19.09.2019 20:12
Це на подіумах топ-моделі - богині і "ангели", а в житті д4уже часто ці дівчата - такі ж звичайні, як і кожна з нас, тільки з фігурою і зростом їм пощастило більше... Чи так само можна сказати про нову "Міс Україна 2019"? Чи вона, все-таки, справжня красуня навіть без макіяжу?

Саме Маргарита Паша представлятиме Україну на 69-му конкурсі "Міс світу 2019", який відбудеться в грудні в Лондоні.

У своєму Instagram-акаунті дівчина опублікувала відеовізитку, в якій розповіла, що є майстром спорту з художньої гімнастики і любить допомагати іншим людям.

"Ми повинні допомагати один одному!" - підписала короткий відеоролик "Міс Україна 2019".

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Допис, поширений Margarita Pasha (@margoritapasha)



А ось вона з макіяжем:

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Margarita Pasha (@margoritapasha)



Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Margarita Pasha (@margoritapasha)


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