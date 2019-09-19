Співачка і суддя шоу "Голос країни" Джамала вирішила взяти паузу у співачій кар'єрі.



Зараз Джамала готується до туру 10-ма містами України. З особливим хвилюванням артистка говорить про нові дуети і тур, тому що розуміє - потім нескоро зможе порадувати шанувальників. Співачка хоче більше часу присвятити чоловікові Бекірові.



"Я думаю, що зроблю перерву для того, щоб знову народити. Ми будемо з радістю чекати поповнення, тому що мені дуже хотілося б мати велику сім'ю. Наприклад, у моєї мами в сім'ї було 7 дітей, а у тата 2 - він і сестра", - сказала Джамала.



Джамала обожнює справу, якій присвятила життя, пропускати те, як росте її дитина, вона не хоче.



"Зараз, наприклад, я дуже сумую, коли їду у відпустку або в тури - довго не бачу свого Еміра. І я думаю, що це основний момент, який мене дійсно турбує. Але брати його з собою не можу, тому що для нього це важко. Але не переживайте, у нього все добре - з ним батько, батьки мого чоловіка - вони просто неймовірні няні", - зізналась співачка.





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