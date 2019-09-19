Вочевидь, актор націлений побудувати велику сім'ю, як інакше пояснити той факт, що його армия, яка тільки півроку назад втратила дитину, а вже знову вагітна?! Нагадємо, пара виховує чотирьох спільних дітей!



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin) 12 Вер 2019 р. о 5:11 PDT



Про майбутнє поповнення 35-річна Хіларія розповіла шанувальникам у своєму Instagram, опублікувавши фотографію з животиком і відео, на якому можна почути стукіт серця малюка.



"Ще дуже рано... Але ми дізналися, що в мені живе маленька людина. Звук цього сильного серця робить мене такою щасливою, особливо, після втрати, яку ми пережили навесні. Ми хочемо поділитися цією новиною і нічого не хочемо приховувати. Це перші кілька місяців поганого самопочуття і нудоти, і я не хочу прикидатися, ніби відчуваю себе добре", - написала вона.







Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin) 18 Вер 2019 р. о 9:46 PDT

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