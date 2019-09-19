Погода, Новости, загрузка...
Шість місяців після викидня: Дружина Алека Болдуїна знову вагітна
19.09.2019 22:02
Вочевидь, актор націлений побудувати велику сім'ю, як інакше пояснити той факт, що його армия, яка тільки півроку назад втратила дитину, а вже знову вагітна?! Нагадємо, пара виховує чотирьох спільних дітей!

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin)



Про майбутнє поповнення 35-річна Хіларія розповіла шанувальникам у своєму Instagram, опублікувавши фотографію з животиком і відео, на якому можна почути стукіт серця малюка.

"Ще дуже рано... Але ми дізналися, що в мені живе маленька людина. Звук цього сильного серця робить мене такою щасливою, особливо, після втрати, яку ми пережили навесні. Ми хочемо поділитися цією новиною і нічого не хочемо приховувати. Це перші кілька місяців поганого самопочуття і нудоти, і я не хочу прикидатися, ніби відчуваю себе добре", - написала вона.



Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin)


ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
 Поделитесь статьей с друзьями
 