|Шість місяців після викидня: Дружина Алека Болдуїна знову вагітна
|19.09.2019 22:02
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Про майбутнє поповнення 35-річна Хіларія розповіла шанувальникам у своєму Instagram, опублікувавши фотографію з животиком і відео, на якому можна почути стукіт серця малюка.
"Ще дуже рано... Але ми дізналися, що в мені живе маленька людина. Звук цього сильного серця робить мене такою щасливою, особливо, після втрати, яку ми пережили навесні. Ми хочемо поділитися цією новиною і нічого не хочемо приховувати. Це перші кілька місяців поганого самопочуття і нудоти, і я не хочу прикидатися, ніби відчуваю себе добре", - написала вона.
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