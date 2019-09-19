|Віра Брежнєва показала нове фото з Костянтином Меладзе
|19.09.2019 23:52
|
Але для своїх підписників зірка іноді відкриває завісу і показує, чим вона живе поза сценою. Відповідаючи на запитання шанувальників у соцмережі Instagram, Віра Брежнєва показала, як проводить вихідні. На знімку, опублікованому в InstaStories співачки, вона зображена разом з чоловіком Костянтином Меладзе.
Нагадаємо, що кілька місяців тому почали ходити чутки про те, що Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе розлучаються. Приводом послужили такі банальні речі як те, що співачка не привітала чоловіка з днем народження в Instagram!
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями