Віра Брежнєва не любить виставляти на показ своє особисте життя. Більше того, спільних виходів у світ з її чоловіком, Костянтином Меладзе, так мало, що їх можна на пальцях порахувати.



Але для своїх підписників зірка іноді відкриває завісу і показує, чим вона живе поза сценою. Відповідаючи на запитання шанувальників у соцмережі Instagram, Віра Брежнєва показала, як проводить вихідні. На знімку, опублікованому в InstaStories співачки, вона зображена разом з чоловіком Костянтином Меладзе.







Нагадаємо, що кілька місяців тому почали ходити чутки про те, що Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе розлучаються. Приводом послужили такі банальні речі як те, що співачка не привітала чоловіка з днем ​​народження в Instagram!