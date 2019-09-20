Кім нещодавно розплакалась у новому випуску шоу "Сімейство Кардашьян", коли лікарі їй оголосили, що у неї невиліковна хвороба - ревматоїдний артрит. Однак, доктор попередив, що діагноз не остаточний. Нагадаємо, раніше зірка зізналася, що у неї ще одне невиліковне захворювання - вовчанка (нею ж страждає Селена Гомес). Проте, тепер лікарі змінили свої висновки.







За повідомленнями видання Metro, щоб поставити правильний діагноз, довелося кілька разів здати аналізи. Новий діагноз більш втішний для Кім Кардашьян. Вона хворіє псоріатичним артритом - для нього характерні хвилеподібні погіршення, вони проявляються симптомами, які були у зірки. При цій хворобі імунна система, з невідомої вченим причини, людини починає атакувати здорові клітини та тканини. Але, на відміну від вовчака, ця недуга не представляє прямої небезпеки для життя. Ця новина не могла не тішити:



"Біль буде приходити і йти іноді, я можу з цим впоратися, і це мене не зупинить", - каже мама чотирьох дітей.

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