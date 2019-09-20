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Лікарі поставили Кім Кардашьян новий діагноз
20.09.2019 06:20
Кім нещодавно розплакалась у новому випуску шоу "Сімейство Кардашьян", коли лікарі їй оголосили, що у неї невиліковна хвороба - ревматоїдний артрит. Однак, доктор попередив, що діагноз не остаточний. Нагадаємо, раніше зірка зізналася, що у неї ще одне невиліковне захворювання - вовчанка (нею ж страждає Селена Гомес). Проте, тепер лікарі змінили свої висновки.

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За повідомленнями видання Metro, щоб поставити правильний діагноз, довелося кілька разів здати аналізи. Новий діагноз більш втішний для Кім Кардашьян. Вона хворіє псоріатичним артритом - для нього характерні хвилеподібні погіршення, вони проявляються симптомами, які були у зірки. При цій хворобі імунна система, з невідомої вченим причини, людини починає атакувати здорові клітини та тканини. Але, на відміну від вовчака, ця недуга не представляє прямої небезпеки для життя. Ця новина не могла не тішити:

"Біль буде приходити і йти іноді, я можу з цим впоратися, і це мене не зупинить", - каже мама чотирьох дітей.

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