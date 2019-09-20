Даша Астаф'єва давно перебуває в стосунках, але досі не одружена зі своїм бойфрендом, Артемом Кімом. Прихильники часто запитують, чому співачка "тягне ризину" і вона вирішила розставити всі крапки над "і", а ще пояснила, чому у них досі немає дітей.



Даша не приховує, що зараз у її хлопця немає документів через судові позиви і йому заборонили покидати Україну, а проблеми валяться на них сніжним комом. Втім, незважаючи на все це, співачка зізнається, що зараз її життя стало значно кращим. Нещодавно вона з Артемом переїхала за місто і навіть зважилася на поповнення в родині.



"Я дуже любила поспати раніше, але місяць тому наша сім'я поповнилася, ми завели другу собачку, подружку для Чічіко, яку звуть Луна. І тепер збулася моя давня мрія, я прокидаюся о шостій або о сьомій, залежить від того, у скільки ми відійшли до сну. Мій чоловік запропонував переїхати до батьків, і зараз я думаю, що це найкращий варіант, так як це впливає на відносини, це впливає і на відповідальність і перед тваринами, які у нас з'явилися. Нам дуже пощастило, тому що у нас батьки дуже сучасні. Тому, в основному, ми дуже добре проводимо час, у нас є сімейні традиції", - розповіла Даша в інтерв'ю програми "Зірковий шлях".







"Я думаю, що весілля буде, ми думаємо, що буде. Це все ж така справа, вона не робиться, коли у тебе є якісь проблеми. Наші проблеми сімейні - вони не скінчилися. Мені здається, що навіть наша сім'я не поповнюється, тому що це стан стресу, стан очікування чогось страшного, він вже дуже зморив мене і Артема", - каже Даша.





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