|Меган Маркл без сина прилетіла на весілля подруги
|20.09.2019 23:05
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31-річна Міша Нону - це саме та людина, яка познайомила Гаррі і Меган. Саме вона влаштувала для них побачення наосліп. Сьогодні дизайнер сама виходить заміж. Її обранцем став нафтовий магнат Майкі Хесса. Весільне торжество відбудеться в найбільшій кіностудії Європи - Cinecittà, де працювали такі люди, як Росселліні і Фелліні.
Герцоги не стали брати з собою в Рим чотиримісячного Арчі, а залишили його вдома. Вже через три дні сім'я вирушить в 10-денний королівський тур по Південній Африці.
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