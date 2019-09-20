Герцоги Сассекські зробили черговий секретний переліт. На цей раз 38-річна Меган Маркл і 35-річний принц Гаррі вирушили до Італії на весілля до близької подруги герцогині - дизайнера Міші Нону.



31-річна Міша Нону - це саме та людина, яка познайомила Гаррі і Меган. Саме вона влаштувала для них побачення наосліп. Сьогодні дизайнер сама виходить заміж. Її обранцем став нафтовий магнат Майкі Хесса. Весільне торжество відбудеться в найбільшій кіностудії Європи - Cinecittà, де працювали такі люди, як Росселліні і Фелліні.







Герцоги не стали брати з собою в Рим чотиримісячного Арчі, а залишили його вдома. Вже через три дні сім'я вирушить в 10-денний королівський тур по Південній Африці.