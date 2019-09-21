Кортні Кардашьян у грайливому купальнику влаштувала вечірку біля басейну (Фото)
21.09.2019 00:38
У минулий вікенд Кортні Кардашьян і команда її проекту Poosh (там вона ділиться рецептами і б'юті-лайфхаками) влаштували вечірку біля басейну для друзів телезірки. На тусовку, до речі, не прийшли сестри Кортні - тільки мама Кріс Дженнер, зате було багато інших зіркових гостей: Роузі Хантінгтон-Уайтлі, дівчина Роберта Паттінсона, Сьюкі Уотерхаус, актриса Хадіджа Хакк і близька подруга Кортні, модель Маліка.