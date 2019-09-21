|Меган Маркл в шортах і з маленьким сином пішла в паб (Фото)
|21.09.2019 07:07
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Але вчора герцогів все ж зняли відвідувачі під час обіду! За інформацією TMZ, пара вибрала звичайний паб, який розташований неподалік від їхнього маєтку у Віндзорі. Візит Меган і Гаррі був настільки несподіваним, що для них навіть спочатку не знайшлося вільного столика. І все ж відвідувачі впізнали Гаррі і встигли зняти його на телефон. Принц і Меган були без охорони і допомоги: Гаррі сам ніс дитяче крісло, а Меган попросила в барі розігріти їжу для Арчі. Також інсайдер розповів, що Гаррі випив кілька келихів пива, а ось Меган обмежилася пляшкою води.
«До них ставилися так само, як і до всіх інших відвідувачів, і взагалі не турбували», - розповів інсайдер.
Правда, на виході пару зустрічала охорона. Все-таки королівська сім'я!
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