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Меган Маркл в шортах і з маленьким сином пішла в паб (Фото)
21.09.2019 07:07
У британських ЗМІ раз у раз з'являються повідомлення інсайдерів, що Меган Маркл і принца Гаррі з чотиримісячним сином Арчі ходять в бар. З чуток, у них навіть є свій улюблений заклад, де керівництво піклується, щоб сім'ю ніхто не фотографував.

Але вчора герцогів все ж зняли відвідувачі під час обіду! За інформацією TMZ, пара вибрала звичайний паб, який розташований неподалік від їхнього маєтку у Віндзорі. Візит Меган і Гаррі був настільки несподіваним, що для них навіть спочатку не знайшлося вільного столика. І все ж відвідувачі впізнали Гаррі і встигли зняти його на телефон. Принц і Меган були без охорони і допомоги: Гаррі сам ніс дитяче крісло, а Меган попросила в барі розігріти їжу для Арчі. Також інсайдер розповів, що Гаррі випив кілька келихів пива, а ось Меган обмежилася пляшкою води.

«До них ставилися так само, як і до всіх інших відвідувачів, і взагалі не турбували», - розповів інсайдер.

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Правда, на виході пару зустрічала охорона. Все-таки королівська сім'я!

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