Кім Кардашьян обожнює свою 85-річну бабусю Мері Джо Шеннон! В одному з зворушливих постів в Instagram зірка, наприклад, називала її «своїм кумиром» і «найсильнішою людиною». Правда, відомо про життя Мері Джо мало: вона не з'являється на світських заходах, не веде Instagram і не дає інтерв'ю. А днями папараці сфотографували її в Калабасасі по шляху на ланч з Кім! Мері Джо для виходу вибрала класичний білий костюм, а зірка була в шкіряних штанах і блакитному обтягуючому топі.



