|У цього кота життя крутіше, ніж у нас (Фото)
|21.09.2019 23:32
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Господар кота Джеймс забрав його з притулку і відразу помітив, що Гері - активний кіт! Одного разу він втік, тому Джеймс вирішив вигулювати вихованця за допомогою котячої шлейки. Спочатку це були звичайні прогулянки міськими парками, а потім вони вдвох вирушили в справжній похід - з цього і почалися їх постійні пригоди.
«Я завжди намагаюся, щоб він був щасливий і відчував себе комфортно. Іноді мені здається, що я створив монстра, тому що тепер, якщо ми нікуди не виїжджаємо кілька днів, Гері сідає біля дверей і нявкає. Цього літа ми сплавлялися на каяку, підкорювали невеликі гори і навіть спробували себе в серфінгу», - розповідає Джеймс.
За його словами, якщо кіт втомлюється під час походу, то він підходить до господаря і починає мурчати. Для таких у випадків у Джеймса є спеціальний рюкзак, в якому зібрані сонячні окуляри для Гері, екіпірування для плавання і утеплені речі!
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