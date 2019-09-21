На аккаунт @greatgramsofgary підписані більше 70 тисяч осіб - це Instagram кота на ім'я Гері, який дуже багато подорожує і об'їхав практично всю Канаду! Радимо підписатися на це чудо і розповідаємо його дуже зворушливу історію.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Gary The Cat (@greatgramsofgary) 9 Сер 2019 р. о 7:09 PDT



Господар кота Джеймс забрав його з притулку і відразу помітив, що Гері - активний кіт! Одного разу він втік, тому Джеймс вирішив вигулювати вихованця за допомогою котячої шлейки. Спочатку це були звичайні прогулянки міськими парками, а потім вони вдвох вирушили в справжній похід - з цього і почалися їх постійні пригоди.



«Я завжди намагаюся, щоб він був щасливий і відчував себе комфортно. Іноді мені здається, що я створив монстра, тому що тепер, якщо ми нікуди не виїжджаємо кілька днів, Гері сідає біля дверей і нявкає. Цього літа ми сплавлялися на каяку, підкорювали невеликі гори і навіть спробували себе в серфінгу», - розповідає Джеймс.



За його словами, якщо кіт втомлюється під час походу, то він підходить до господаря і починає мурчати. Для таких у випадків у Джеймса є спеціальний рюкзак, в якому зібрані сонячні окуляри для Гері, екіпірування для плавання і утеплені речі!



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Gary The Cat (@greatgramsofgary) 16 Сер 2019 р. о 7:09 PDT

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