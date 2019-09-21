33-річна Ірина Шейк стала зіркою показу Versace на Тижні моди в Мілані. Модель одягла відверте плаття з колекції бренду весна-літо 2020.



Донателла Версаче вивела на подіум багатьох зіркових моделей, в числі яких опинилася Кендалл Дженнер, Кайя Гербер, Белла і Джіджі Хадід. Показ закрила Дженніфер Лопес в культовому «тропічному» платті.







Появу Ірини Шейк на подіумі гості показу зустріли з натхненням. Сексуальна брюнетка постала в ультракороткому міні насиченого відтінку. Сукня з декольте до самої талії і з відкритою спиною підкреслила струнку фігуру моделі.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений irinashayk (@irinashayk) 20 Вер 2019 р. о 3:44 PDT

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