|Ірина Шейк у сукні з екстремальним декольте вийшла на подіум (Фото)
|21.09.2019 23:51
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Донателла Версаче вивела на подіум багатьох зіркових моделей, в числі яких опинилася Кендалл Дженнер, Кайя Гербер, Белла і Джіджі Хадід. Показ закрила Дженніфер Лопес в культовому «тропічному» платті.
Появу Ірини Шейк на подіумі гості показу зустріли з натхненням. Сексуальна брюнетка постала в ультракороткому міні насиченого відтінку. Сукня з декольте до самої талії і з відкритою спиною підкреслила струнку фігуру моделі.
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