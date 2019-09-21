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Ірина Шейк у сукні з екстремальним декольте вийшла на подіум (Фото)
21.09.2019 23:51
33-річна Ірина Шейк стала зіркою показу Versace на Тижні моди в Мілані. Модель одягла відверте плаття з колекції бренду весна-літо 2020.

Донателла Версаче вивела на подіум багатьох зіркових моделей, в числі яких опинилася Кендалл Дженнер, Кайя Гербер, Белла і Джіджі Хадід. Показ закрила Дженніфер Лопес в культовому «тропічному» платті.

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Появу Ірини Шейк на подіумі гості показу зустріли з натхненням. Сексуальна брюнетка постала в ультракороткому міні насиченого відтінку. Сукня з декольте до самої талії і з відкритою спиною підкреслила струнку фігуру моделі.

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Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)


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