|У прозорій сукні: Меган Маркл знову порушила королівський протокол
|22.09.2019 00:09
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Для герцогів Сассекських це торжество мало особливе значення, тому що саме наречена познайомила пару, влаштувавши їм побачення наосліп. Серед гостей були помічені і багато зірок, в тому числі Іванка Трамп з чоловіком, Кеті Перрі та Орландо Блум, Даша Жукова і Ставрос Ніархосом, принцеса Євгенія та принцеса Беатріс.
Меган Маркл вибрала витончене плаття Valentino. Чорний напівпрозорий тюлевий наряд з рукавами буф ідеально підкреслив форми герцогині Сассекської. Образ вона доповнила лаконічними сережками із золота з розсипом діамантів.
Але Меган в черговий раз порушила королівський протокол, згідно з яким членам монаршої родини заборонено з'являтися в прозорих нарядах.
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