38-річна Меган Маркл і 35-річний принц Гаррі вирушили до Італії, залишивши маленького Арчі вдома, заради весілля друзів. На віллі Аурелія в Римі пройшло одруження дизайнера Міші Нону і нафтового магната Майкла Хесса.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений The British Royal Family 👑 (@the.duchess.diaries) 20 Вер 2019 р. о 11:51 PDT



Для герцогів Сассекських це торжество мало особливе значення, тому що саме наречена познайомила пару, влаштувавши їм побачення наосліп. Серед гостей були помічені і багато зірок, в тому числі Іванка Трамп з чоловіком, Кеті Перрі та Орландо Блум, Даша Жукова і Ставрос Ніархосом, принцеса Євгенія та принцеса Беатріс.



Меган Маркл вибрала витончене плаття Valentino. Чорний напівпрозорий тюлевий наряд з рукавами буф ідеально підкреслив форми герцогині Сассекської. Образ вона доповнила лаконічними сережками із золота з розсипом діамантів.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Meghan (@_duchess_of_sussex) 20 Вер 2019 р. о 10:22 PDT



Але Меган в черговий раз порушила королівський протокол, згідно з яким членам монаршої родини заборонено з'являтися в прозорих нарядах.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



культура шоубиз и культура допис цей маркл переглянути вер Теги: події