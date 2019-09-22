|Крістен Стюарт в зухвалому образі презентує свій фільм
|22.09.2019 06:18
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Зірка саги «Сутінки» склала зухвалий look, коли збиралася на фотоколл з приводу презентації нового фільму «Сіберг», в якому грає головну роль. Актриса одягла чорно-білу смугасту сорочку, гудзики якої розстебнула, демонструючи мереживний бра. Зверху вона накинула шкіряну куртку-косуху. Кінозірка також одягла білі мішкуваті штани і підвернула штанини, щоб показати високі бордові шкарпетки. Завершили образ коричневі кеди з довгими шнурками. Стюарт зробила акуратну укладку і нанесла макіяж - густо підкреслила очі підводкою.
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