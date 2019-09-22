Єва Лонгорія відправилася на прогулянку з однорічним сином Сантьяго, який вже самостійно ходить.



Для прогулянки Єва вибрала відверту сукню спортивного крою без рукавів, з тугим поясом, яка відкривала ідеальні руки актриси і підкреслювала її фігуру. Як відомо, Лонгорія кожен день приділяє час спорту, і це з кожним днем ​​стає все помітніше - тіло актриси стає все худішим.



До сукні зірка підібрала білі кеди. І це ідеальний вибір і поєднання - зручно і модно. Волосся актриса прибрала в низький пучок, а з прикрас залишила лише золотий ланцюжок з ім'ям сина і золотий годинник.



