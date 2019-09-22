|Струнка Єва Лонгорія на прогулянці з підрослим сином (Фото)
|22.09.2019 07:49
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Для прогулянки Єва вибрала відверту сукню спортивного крою без рукавів, з тугим поясом, яка відкривала ідеальні руки актриси і підкреслювала її фігуру. Як відомо, Лонгорія кожен день приділяє час спорту, і це з кожним днем стає все помітніше - тіло актриси стає все худішим.
До сукні зірка підібрала білі кеди. І це ідеальний вибір і поєднання - зручно і модно. Волосся актриса прибрала в низький пучок, а з прикрас залишила лише золотий ланцюжок з ім'ям сина і золотий годинник.
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