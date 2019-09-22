Цієї суботи в Римі відзначали весілля дизайнера Міші Нону і нафтового магната Майкла Хесса. На торжество навіть прибули принц Гаррі і Меган Маркл! І після скандалу з перельотами (нагадаємо, сім'ю за використання приватного борту звинуватили в забрудненні навколишнього середовища) герцоги прилетіли до Італії звичайними авіалініями. І інсайдери з оточення королівської сім'ї поділилися, що тепер сім'я не користується послугами приватних авіаліній! Правда, ось що дивно: ніхто з пасажирів навіть не зняв Меган з Гаррі в салоні. Як то кажуть, немає фото - немає доказів!



На торжестві Меган з'явилася в чорній сукні Valentino. І, як повідомляє DailyMail, коштує таке 11 тисяч доларів! Фанати королівської пари бояться, що такий дорогий наряд герцогині знову створить скандал: мовляв, англійські платники податків будуть обурюватися, як багато члени королівської сім'ї витрачають на гардероб.





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