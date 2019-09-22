44-річна Анджеліна Джолі грає супергероїню в картині «Вічні» за мотивами всесвіту коміксів Marvel. Заради зйомок у новому фільмі зірка Голлівуду змінила імідж.



Героїню актриси звуть Тена. Вона вміє літати, володіє телекінезом і може випромінювати енергію з очей і рук. Крім колишньої дружини Бреда Пітта в стрічці грає Кіт Герінґтон і Сальма Хайек.



Заради ролі Енджі стала платиновою блондинкою. У Мережі були опубліковані перші кадри зі зйомок, на яких актриса з'явилася в новому образі. Вона пройшлася по прохолодній воді. Зірка воліла використовувати перуку, але все одно виглядає дуже органічно в образі блондинки. Їй довелося багато тренуватися, щоб підтримувати себе в хорошій формі заради зйомок.









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