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Анджеліна Джолі стала платиновою блондинкою (Фото)
22.09.2019 23:56
44-річна Анджеліна Джолі грає супергероїню в картині «Вічні» за мотивами всесвіту коміксів Marvel. Заради зйомок у новому фільмі зірка Голлівуду змінила імідж.

Героїню актриси звуть Тена. Вона вміє літати, володіє телекінезом і може випромінювати енергію з очей і рук. Крім колишньої дружини Бреда Пітта в стрічці грає Кіт Герінґтон і Сальма Хайек.

Заради ролі Енджі стала платиновою блондинкою. У Мережі були опубліковані перші кадри зі зйомок, на яких актриса з'явилася в новому образі. Вона пройшлася по прохолодній воді. Зірка воліла використовувати перуку, але все одно виглядає дуже органічно в образі блондинки. Їй довелося багато тренуватися, щоб підтримувати себе в хорошій формі заради зйомок.

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