



Ми давно про неї нічого не чули. Шакіра взяла паузу у музичній кар'єрі. І лише тепер, після 2 років мовчання, дала перше інтерв'ю.



У мережі весь цей час ходили чутки про проблеми у молодій сім'ї, тому співачка порушила мовчання і розповіла про їхнє спільне життя. Свої відносини з чоловіком вона вважає ідеальними, а їх два сина - Саша (4 роки) і Мілан (6 років) кожного дня роблять своїх батьків ще більш щасливими:



"Ми ніколи не були звичайною парою у традиційному розумінні. У нас немає письмової угоди про те, хто які домашні обов'язки виконує або щось у цьому роді. Але ми обоє з задоволенням і в однаковій мірі займаємося вихованням наших дітей і намагаємося робити це добре. Ми робимо все можливе і підтримуємо один одного. Нас також підтримують наші сім'ї, за що ми їм дуже вдячні. Але от коли я не бачуся з дітьми місяць або більше, це нестерпно важко. Ми кожен день зідзвонюємося по FaceTime, постійно спілкуємося", - розповіла вона.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Shakira (@shakira) 5 Вер 2019 р. о 5:43 PDT



На даний момент її головна мета - повноцінна школа у невеликому колумбійському містечку Баранкілья, це саме те місце, де вона народилася і виросла. Через будівництво Шакірі доводиться щодня спілкуватися з урядом, вирішувати певні проблеми, але пов'язувати своє життя з політикою вона не хоче. Зараз найголовніше для неї - допомогти всім нужденним дітям отримати гідну освіту на території міста.

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