|Брітні Спірс разом з бойфрендом вийшли у світ
|23.09.2019 07:26
|
37-річна знаменитість відвідала щорічну премію Daytime Beauty Awards, в якій її обранець 26-річний Сем Асгарі отримав нагороду за успіх в області фітнесу. Для виходу у світ Брітні Спірс вибрала чорну міні-сукню з глибоким декольте і босоніжках у тон на високих підборах. Як повідомляють зарубіжні ЗМІ, знаменитість виглядала стривоженою, зробивши кілька знімків, вона покинула червону доріжку, не давши жодного коментаря журналістам.
Відзначимо, що по дорозі на світський захід Брітні Спірс опублікувала забавний ролик з маскою кота на своїй сторінці в Instagram.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями