Брітні Спірс після декількох місяців перерви у світському житті вирішила повернутися до звичного ритму.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ET Canada (@etcanada) 21 Вер 2019 р. о 6:50 PDT



37-річна знаменитість відвідала щорічну премію Daytime Beauty Awards, в якій її обранець 26-річний Сем Асгарі отримав нагороду за успіх в області фітнесу. Для виходу у світ Брітні Спірс вибрала чорну міні-сукню з глибоким декольте і босоніжках у тон на високих підборах. Як повідомляють зарубіжні ЗМІ, знаменитість виглядала стривоженою, зробивши кілька знімків, вона покинула червону доріжку, не давши жодного коментаря журналістам.



Відзначимо, що по дорозі на світський захід Брітні Спірс опублікувала забавний ролик з маскою кота на своїй сторінці в Instagram.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Britney Spears (@britneyspears) 20 Вер 2019 р. о 7:47 PDT

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