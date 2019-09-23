|Тур принца Гаррі і Меган Маркл з сином по країнах Африки: перші фото
|23.09.2019 15:32
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Перший вихід в столиці Південної Африки пройшов більше години назад - Меган Маркл і принц Гаррі з'явились без сина. Для своєї появи перед репортерами герцогиня обрала сукню Mayamiko з запахом, виконану з тканини з африканським принтом. Відзначимо, що сам наряд був виготовлений в Малавії, країні Східної Африки, тому сьогоднішній образ каліфорнійської зірки - оммаж африканського народу, до якого вона прилетіла в гості.
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