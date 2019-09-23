Сьогодні, 23 вересня, розпочався офіційний тур принца Гаррі, Меган Маркл і їх малюка Арчі Віндзора по країнах Африки. У планах королівського сімейства - відвідування десяти географічних пунктів, серед яких першим став Кейптаун.



Перший вихід в столиці Південної Африки пройшов більше години назад - Меган Маркл і принц Гаррі з'явились без сина. Для своєї появи перед репортерами герцогиня обрала сукню Mayamiko з запахом, виконану з тканини з африканським принтом. Відзначимо, що сам наряд був виготовлений в Малавії, країні Східної Африки, тому сьогоднішній образ каліфорнійської зірки - оммаж африканського народу, до якого вона прилетіла в гості.









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