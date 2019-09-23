Кращі сукні "Еммі-2019" (Фото) - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Кращі сукні "Еммі-2019" (Фото)
23.09.2019 21:59
Цієї ночі в Лос-Анджелі пройшла премія «Еммі». Несподівано для всіх ні «Ейфорія», ні Зендая нагороду не отримали (кажуть, її серіал не встигли номінувати), зате на червоній (вірніше, фіолетовій) доріжці було на що подивитися. Зібрали найкращі сукні!
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Теги:
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