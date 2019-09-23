Цієї ночі в Лос-Анджелі пройшла премія «Еммі». Несподівано для всіх ні «Ейфорія», ні Зендая нагороду не отримали (кажуть, її серіал не встигли номінувати), зате на червоній (вірніше, фіолетовій) доріжці було на що подивитися. Зібрали найкращі сукні!























