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Як Кіра Найтлі з чоловіком назвали другу дитину?
24.09.2019 06:22
Тиждень тому стало відомо, що Кіра Найтлі і її чоловік-музикант Джеймс Райтон стали батьками вдруге. Подружжя було помічене на прогулянці з новонародженим. Правда, ділитися сімейними подробицями - ім'ям, статтю і точною датою народження малюка - зіркові батьки не поспішали.

Але все таємне стає явним. Як стверджують джерела в британській пресі, на нещодавній вечірці Hugo Boss щасливий батько Джеймс розповів комусь із гостей, що новонародженого малюка назвали древнім ім'ям Даліла.

Тільки ось як і раніше залишається загадкою - хлопчик це чи дівчинка? У Старому Завіті це ім'я вважається жіночим, однак, судячи з блакитного кольору коляски можна припустити, що у пари народився син. Нагадаємо, що у зоряного подружжя вже підростає чотирирічна дочка Еді (ім'я у дівчинки якраз класичне чоловіче).

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