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Міла Куніс і Ештон Катчер сходили на бейсбольний матч (Фото)
24.09.2019 20:01
Ім'я 41-річного Ештона Катчера часто з'являється на сторінках преси, втім, обговорюють там не нові ролі актора, а одкровення його колишньої дружини, 56-річної Демі Мур. Знаменитість презентувала свої мемуари "Навиворіт" (Inside Out), в яких в тому числі детально розповіла і про своє життя з Ештоном, а також про його зради.

Виправдовуватися або як-небудь ще коментувати ці спогади екс-чоловік Демі не поспішає. Катчер поки ніяк не прореагував на слова Мур, і, здається, слова акторки його не сильно зачепили. Виду він не подає і продовжує вести звичне життя. На вихідних разом зі своєю нинішньою дружиною і матір'ю його дітей Мілою Куніс він відправився на матч з бейсболу в Лос-Анджелесі.

Пара прийшла підтримати свою улюблену команду "Лос-Анджелес Доджерс" (Los Angeles Dodgers). Міла, як справжня прихильниця, прийшла на трибуни в повній екіпіровці: актриса одягла фанатську футболку і кепку з вишитими літерами LA з логотипу команди. Пара обожнює спортивні змагання і на трибунах стадіону їх бачать досить часто.

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