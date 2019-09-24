Ім'я 41-річного Ештона Катчера часто з'являється на сторінках преси, втім, обговорюють там не нові ролі актора, а одкровення його колишньої дружини, 56-річної Демі Мур. Знаменитість презентувала свої мемуари "Навиворіт" (Inside Out), в яких в тому числі детально розповіла і про своє життя з Ештоном, а також про його зради.



Виправдовуватися або як-небудь ще коментувати ці спогади екс-чоловік Демі не поспішає. Катчер поки ніяк не прореагував на слова Мур, і, здається, слова акторки його не сильно зачепили. Виду він не подає і продовжує вести звичне життя. На вихідних разом зі своєю нинішньою дружиною і матір'ю його дітей Мілою Куніс він відправився на матч з бейсболу в Лос-Анджелесі.



Пара прийшла підтримати свою улюблену команду "Лос-Анджелес Доджерс" (Los Angeles Dodgers). Міла, як справжня прихильниця, прийшла на трибуни в повній екіпіровці: актриса одягла фанатську футболку і кепку з вишитими літерами LA з логотипу команди. Пара обожнює спортивні змагання і на трибунах стадіону їх бачать досить часто.









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