|Міла Куніс і Ештон Катчер сходили на бейсбольний матч (Фото)
|24.09.2019 20:01
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Виправдовуватися або як-небудь ще коментувати ці спогади екс-чоловік Демі не поспішає. Катчер поки ніяк не прореагував на слова Мур, і, здається, слова акторки його не сильно зачепили. Виду він не подає і продовжує вести звичне життя. На вихідних разом зі своєю нинішньою дружиною і матір'ю його дітей Мілою Куніс він відправився на матч з бейсболу в Лос-Анджелесі.
Пара прийшла підтримати свою улюблену команду "Лос-Анджелес Доджерс" (Los Angeles Dodgers). Міла, як справжня прихильниця, прийшла на трибуни в повній екіпіровці: актриса одягла фанатську футболку і кепку з вишитими літерами LA з логотипу команди. Пара обожнює спортивні змагання і на трибунах стадіону їх бачать досить часто.
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