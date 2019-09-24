|Екс-учасниця шоу "Холостяк" розлучилася з чоловіком
|24.09.2019 23:07
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Як стало відомо, Яна вже більше року не живе з чоловіком, а нещодавно пара розлучилась офіційно. Про це екс-чоловік Соломко повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, опублікувавши фото Яни з її новим бойфрендом, американським співаком Джейсоном Деруло.
"Як я розумію, "друзі" перестали бути таємницею. ОФІЦІЙНО: Щоб уникнути подальших питань і домислів, поспішаю повідомити - ми з Яною вже рік не живемо разом і офіційно розлучені. Яні бажаю всього найкращого у всіх її починаннях. Але в цій шоу-бізнесовій двіжушці я був зайвий. Щиро бажаю їй бути щасливою. Всім мир!" - написав Олег Солодухов.
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