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Джессіка Альба з"явилась на шоу в образі рожевої зефірки (Фото)
25.09.2019 00:21
Джессіка Альба стала гостею ТВ-шоу, поставши в об'єктивах камер в розкішному жіночому образі.

38-річна актриса вибрала для свого виходу рожеві зефірні штани з лампасами і білі човники. Але головною деталлю її вбрання стала блуза з вікторіанським горлом і рюшами, яка надала їй витонченості і романтичності.

Її лук доповнили золотисті сережки і розслаблений пучок. Що стосується б'юті-образу, то стилісти продовжили рожеву тему в її макіяжі, використавши тіні з мерехтінням і рум'яна з легким відтінком сливи.

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