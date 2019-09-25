|Джессіка Альба з"явилась на шоу в образі рожевої зефірки (Фото)
|25.09.2019 00:21
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38-річна актриса вибрала для свого виходу рожеві зефірні штани з лампасами і білі човники. Але головною деталлю її вбрання стала блуза з вікторіанським горлом і рюшами, яка надала їй витонченості і романтичності.
Її лук доповнили золотисті сережки і розслаблений пучок. Що стосується б'юті-образу, то стилісти продовжили рожеву тему в її макіяжі, використавши тіні з мерехтінням і рум'яна з легким відтінком сливи.
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