|Меган Маркл і принц Гаррі вперше розповіли про сина
|25.09.2019 05:38
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Передбачувано, що вже в перший день свого візиту королівська сім'я отримала безліч подарунків для свого малюка. У тому числі ... нове ім'я! У центрі, який бореться за розширення прав і можливостей дівчаток в місті Ньянга, принц і його армия дізналися, що у Арчі є друге ім'я, яким прозвали його місцеві жителі, - Ntsika, що означає «силова колона» на мові банту. Африканці провели спеціальний обряд «хрещення» немовляти і подарували парі чорну футболку з новим ім'ям Арчі.
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