Пара разом з сином Арчі прилетіла в Південну Африку в понеділок вранці і провела перший день дуже активно. До цього моменту батьки неохоче ділилися подробицями дорослішання їх малюка, проте з простими жителями ПАР раптово розговорився. Одному з шанувальників вони зізналися, що Арчі «зовсім не бурчить, але сильно втомився, тому постійно відсипається», а іншій людині в натовпі Гаррі повідомив, що його «син був вражений новим оточенням і дивився у вікно, як заворожений, на Столову гору» . Йдеться про головну природну пам'ятку Кейптауна.



Передбачувано, що вже в перший день свого візиту королівська сім'я отримала безліч подарунків для свого малюка. У тому числі ... нове ім'я! У центрі, який бореться за розширення прав і можливостей дівчаток в місті Ньянга, принц і його армия дізналися, що у Арчі є друге ім'я, яким прозвали його місцеві жителі, - Ntsika, що означає «силова колона» на мові банту. Африканці провели спеціальний обряд «хрещення» немовляти і подарували парі чорну футболку з новим ім'ям Арчі.





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