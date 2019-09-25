|Фотофакт: Президент Володимир Зеленський тримає першу леді за руку
|25.09.2019 06:16
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На офіційній сторінці Офісу Президента України у Facebook з'явилося перше фото з аеропорту, на якому він постав разом зі своєю дружиною, тримаючись за руки.
Олена Зеленська постала на телетрапі у вже знайомому фанатам бежевому костюмі, який складався з об'ємного піджака та широких вкорочених штанів. Прихильники першої леді України неодноразово помічали її раціональність у наповненні власного гардероба.
Проте свій буденний образ Олена Зеленська зуміла доповнити яскравою і трендовою деталлю, а саме – шовковою хусткою. Варто додати, що таким аксесуаром часто довершувала "лук" Іванка Трамп. А обличчя першої леді Україна закривали чорні сонцезахисні окуляри. Але найбільше українцям сподобалось, як Володимир тримав дружину за руку і як вони мило перешіптувались, коли виходили з літака.
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