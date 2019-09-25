36-річна Лобода стала героїнею програми Ксенії Собчак «Обережно, Собчак!». Співачка пролила світло на свої стосунки з Тіллем Ліндеманном.







Обговорення роману не вщухають вже рік. Світлана заявляла, що їй заборонено говорити про особисте життя через договор, але на шоу Собчак все ж проговорилася.



Ксенія пригадала співачці інтерв'ю, в якому вона обмовилася про договір. Телеведуча вивела Лободу на заборонену тему хитрим шляхом, заявивши, що з слів зірки виходить, ніби вона в «рабстві». Світлана поспішила порозумітися.



«Я не в рабстві, я в любові. Коли на твоєму шляху зустрічається чоловік, під якого ти можеш прогнутися, з яким ти можеш бути маленькою кішечкою, і тобі хочеться нею бути, якщо це почуття в тебе довго живе», - заявила поп-виконавиця.



Співачка зізналася, що назвала дочку в четь батька, проте не змогла говорити про це більше через договор. З огляду на те, що дівчинк звуть Тільда, всі вирішили, що зірка народила від соліста Rammstein. Крім того, Тілль забирав Світлану з лікарні, коли їй робили операцію.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



культура шоубиз и культура про бути через говорити світлана Теги: фішки