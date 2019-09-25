Схожий на тата: перші фото маленького Арчі та Меган Маркл
25.09.2019 23:26
Через два дні з початку королівського туру в Африці, відбувся перший офіційний вихід Арчі Віндзора з батьками. Відзначимо, що після знімків з дня хрестин ці фотографії стали першими, на яких зображений 5-місячний малюк.
Принц Гаррі і Меган Маркл зустрілися з головним єпископом ПАР Десмондом Туту і його дочкою Тандекою. Зустріч пройшла в зворушливому форматі: герцоги Сассекські представили сина лідеру держави, а потім вирушили до музею.