Погода, Новости, загрузка...
Схожий на тата: перші фото маленького Арчі та Меган Маркл
25.09.2019 23:26
Через два дні з початку королівського туру в Африці, відбувся перший офіційний вихід Арчі Віндзора з батьками. Відзначимо, що після знімків з дня хрестин ці фотографії стали першими, на яких зображений 5-місячний малюк.

Принц Гаррі і Меган Маркл зустрілися з головним єпископом ПАР Десмондом Туту і його дочкою Тандекою. Зустріч пройшла в зворушливому форматі: герцоги Сассекські представили сина лідеру держави, а потім вирушили до музею.

3785_3ca42ec04abdb41dafe564f0f0c5.jpg (136.1 Kb)

2418_055ba117fd9595615b90e15e3311067d.jpg (81.59 Kb)

6702_2a3_depositphotos_1656672_l_2015.jpg (84.37 Kb)

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Meghan (@_duchess_of_sussex)



Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Meghan (@_duchess_of_sussex)


ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
 Поделитесь статьей с друзьями
 