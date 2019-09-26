Останній місяць в середовищі британських ЗМІ панує ажіотаж: королівські експерти і репортери впевнені, що найближчим часом Кейт Міддлтон офіційно оголосить про свою четверту вагітність.



Розмови почалися після того, як під час візиту в школу принцеси Шарлотти герцогиня Кембриджська постала з новим кольором волосся (що відбувалося всі три рази під час її попередніх вагітностей). Також шанувальників спантеличило раптове закриття списку її офіційних виходів на місяць. Британці вважають, що Кетрін знову страждає від токсикозу і вирішила скасувати всі свої зустрічі. Втім, в жовтні принца Вільяма і його дружину очікує офіційний королівський тур до Пакистану, а значить, зовсім скоро ми дізнаємося трохи більше про її стан.



