|Яна Соломко прокоментувала розлучення з чоловіком
|26.09.2019 07:09
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Яна Соломко дала невеличке інтерв'ю "КП в Україні", в якому прокоментувала зміни у своєму особистому житті.
"З Олегом ми не живемо разом уже 9 місяців, до цього довго були складні відносини. А в розлученні офіційно два місяці. Не хотіла про це говорити, тому що вважаю, що розлучення - це трагедія для сім'ї, і дочка, яка скоро буде дорослою, не повинна про це читати в пресі. Пара повинна з'ясовувати стосунки між собою, не виносячи сміття з хати. Але якщо Олег захотів це зробити публічним - окей, це його право", - сказала співачка.
Рішення про розлучення було обопільним. Яна і Олег намагалися зберегти шлюб, але у них нічого не вийшло:
"Рішення приймали разом, воно було не спонтанним, ми якийсь час намагалися зберегти відносини, але занадто багато накопичилося взаємних претензій і образ, які й привели нас до розлучення. Це можна описати банальною фразою - "не зійшлися характерами", - додала Яна.
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