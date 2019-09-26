Днями стало відомо, що Яна Соломко вже рік не жила зі своїм чоловіком, а тепер пара офіційно розлучилася.







Яна Соломко дала невеличке інтерв'ю "КП в Україні", в якому прокоментувала зміни у своєму особистому житті.



"З Олегом ми не живемо разом уже 9 місяців, до цього довго були складні відносини. А в розлученні офіційно два місяці. Не хотіла про це говорити, тому що вважаю, що розлучення - це трагедія для сім'ї, і дочка, яка скоро буде дорослою, не повинна про це читати в пресі. Пара повинна з'ясовувати стосунки між собою, не виносячи сміття з хати. Але якщо Олег захотів це зробити публічним - окей, це його право", - сказала співачка.



Рішення про розлучення було обопільним. Яна і Олег намагалися зберегти шлюб, але у них нічого не вийшло:



"Рішення приймали разом, воно було не спонтанним, ми якийсь час намагалися зберегти відносини, але занадто багато накопичилося взаємних претензій і образ, які й привели нас до розлучення. Це можна описати банальною фразою - "не зійшлися характерами", - додала Яна.

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