|ЗМІ: У Бреда Пітта новий роман
|26.09.2019 19:47
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Але ось інсайдери, правда, все заперечують! Одне з джерел розповіло порталу US Weekly, що Пітт зараз, мовляв, "не налаштований на серйозні стосунки, а Сет - особлива дівчина, з якою йому подобається проводити час", а інший поділився з Entertainment News:
"На афтерпаті вона була з іншою своєю знайомою і пару раз просто поговорила з Бредом. Але між ними ніколи не було нічого навіть схожого на флірт!"
Може, вони просто добре ховаються?
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