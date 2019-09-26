Про роман Бреда Пітта з дизайнеркою Сет Харі в Мережі говорять вже практично рік: спочатку їх помітили разом на концерті в жовтні 2018-го, потім вони довго не потрапляли в об'єктиви папараці, а на днях знову удвох з'явилися на афтерпаті прем'єри фільму "До зірок".



Але ось інсайдери, правда, все заперечують! Одне з джерел розповіло порталу US Weekly, що Пітт зараз, мовляв, "не налаштований на серйозні стосунки, а Сет - особлива дівчина, з якою йому подобається проводити час", а інший поділився з Entertainment News:



"На афтерпаті вона була з іншою своєю знайомою і пару раз просто поговорила з Бредом. Але між ними ніколи не було нічого навіть схожого на флірт!"



Може, вони просто добре ховаються?





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