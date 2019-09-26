Актриса Аманда Сейфрід - одна з тих, хто не афішує своє особисте життя. Її дворічна дочка практично не з'являється в об'єктивах фотокамер. Тому коли Сейфрід була помічена на вулиці з дитиною в руках, це викликало сильний інтерес папараці. Однак фотографи швидко зрозуміли: немовля - фейк! Як з'ясувалося, в Нью-Йорку проходять зйомки картини «Ковток повітря», і під час репетицій Аманді видали гумову ляльку.











Дати виходу фільму поки немає, але відомо, що Аманда виконує роль Джулії, молодої мами, яка намагається позбутися післяпологової депресії. Партнером Аманди по зйомках став Фінн Уіттрок.