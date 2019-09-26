Дмитро Шепелєв опублікував новий пост в Instagram, в якому зізнався, що йому не вистачає часу на особисте життя. Справа в тому, що телеведучий зайнятий своєю кар'єрою, до того ж він виховує 6-річного сина від Жанни Фріске - Платона.



У пості Дмитро звернувся до підписників і попросив розповісти, як, де і наскільки часто вони проводять час наодинці зі своїми половинками.



«Я завжди з радістю дивлюся на молодих батьків. А на тих з них, хто час від часу не забуває відволіктися і провести час наодинці удвох я дивлюся з заздрістю. Моєму синові 6 років і я завжди приділяв йому достатньо свого часу. Але тільки недавно до мене дійшло, як це важливо - відволіктися і присвятити час самому собі і своєму партнерові, побути без дитини, без клопоту і без щоденних обов'язків. Тільки от невдача, до того, щоб виїхати удвох за місто, вийти удвох в кіно або просто зняти номер в готелі ніколи не доходять руки. Коротше, ми псіханули. Наступного тижня два дні поспіль у нас квитки в театр. Ні, не ляльковий. Дорослий. Насправді виходить, що всі повсякденні рутинні турботи від прогулянок з собаками до забрати дітей зі школи починають приносити задоволення саме після того, як ненадовго вдалося вирватися з цього повсякденного сценарію», - розповів Шепелєв.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) 24 Вер 2019 р. о 3:40 PDT



До слова, сам Дмитро не називав імені своєї коханої, але в Мережі вже давно ходять чутки, що у нього роман з дизайнером Катериною Тулуповою.





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