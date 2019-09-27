22-річна Кайлі замість модного показу в Парижі потрапила в лікарню в Лос-Анджелесі. Через загострення захворювання Дженнер була змушена пропустити презентацію власної колекції косметики з брендом Balmain.



Кайлі різко відчула себе погано перед самим вильотом до Парижу. Вона встигла повідомити шанувальниками про те, що змушена пропустити шоу і її команда відправляється в Європу без неї.



Лікарі діагностували у зірки симптоми грипу. Дженнер почала відчувати себе не дуже добре ще тиждень тому, але не стала звертатися за допомогою до фахівців з-за великої кількості справ. Про це повідомляє видання TMZ з посиланням на свої джерела.





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