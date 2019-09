37-річна Кейт Міддлтон знову стала мамою. Але на цей раз хресною і сама дала ім'я «малюку». Для цього вона разом з принцом Вільямом прибула на судноверф в місто Беркенгед.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kate Middleton👑 (@catherine_mountbatten_windsor) 26 Вер 2019 р. о 7:49 PDT



Кейт Міддлтон і принц Вільям взяли судьба в церемонії спуску на воду нового полярного дослідного судна. Герцог і герцогиня присвоїли йому ім'я «Девід Аттенборо» - на честь знаменитого британського натураліста і документаліста, який також був присутній на торжестві. Раніше сер Девід очолив список найпопулярніших персон в Великобританії, обігнавши членів королівської сім'ї.



Для відповідального заходу Кейт вибрала своє улюблене елегантне пальто блакитного кольору від Alexander McQueen. У ньому вона неодноразово з'являлася на публіці з 2014 року. На ноги герцогиня наділа замшеві темно-сині туфлі.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений HRH The Duchess of Cambridge (@katemidleton) 26 Вер 2019 р. о 8:01 PDT



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений HRH The Duchess of Cambridge (@katemidleton) 26 Вер 2019 р. о 7:19 PDT



Герцогиня Кембриджська «похрестила» корабель, за традицією, розбивши об його борт пляшку шампанського. Вважається, що якщо пляшка розіб'ється, то рейси судна будуть вдалими, якщо ні - його чекає непроста доля. Правда, Кейт не кидала пляшку в корабель, а лише натиснула спеціальну кнопку, яка запускає пляшку шампанського в політ. Судно відправиться в Антарктику з науковою місією.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



культура шоубиз и культура допис кейт цей пляшку instagram Теги: події