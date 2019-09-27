|Кейт Міддлтон розбила пляшку шампанського на кораблі
|27.09.2019 08:04
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Кейт Міддлтон і принц Вільям взяли судьба в церемонії спуску на воду нового полярного дослідного судна. Герцог і герцогиня присвоїли йому ім'я «Девід Аттенборо» - на честь знаменитого британського натураліста і документаліста, який також був присутній на торжестві. Раніше сер Девід очолив список найпопулярніших персон в Великобританії, обігнавши членів королівської сім'ї.
Для відповідального заходу Кейт вибрала своє улюблене елегантне пальто блакитного кольору від Alexander McQueen. У ньому вона неодноразово з'являлася на публіці з 2014 року. На ноги герцогиня наділа замшеві темно-сині туфлі.
Герцогиня Кембриджська «похрестила» корабель, за традицією, розбивши об його борт пляшку шампанського. Вважається, що якщо пляшка розіб'ється, то рейси судна будуть вдалими, якщо ні - його чекає непроста доля. Правда, Кейт не кидала пляшку в корабель, а лише натиснула спеціальну кнопку, яка запускає пляшку шампанського в політ. Судно відправиться в Антарктику з науковою місією.
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