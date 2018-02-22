|Вдруге вагітна Кендіс Свейнпол продемонструвала вражаючу фігуру (ФОТО)
|22.02.2018 01:04
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Супермодель Кендіс Свейнпол, яка зараз очікує другого малюка, ще раніше, на перших місяцях вагітності, встигла знятись для DQKER Nation.
"Я не можу дивитись фільми чи навіть рекламу, де діти у небезпеці. Останні два фільми, які я дивилась були Lion та Mama, з Пенелопою Круз, я просто плакала у ліжку. O Боже, вони прекрасні, але я б не хотіла пройти через це. Коли я стала матір'ю, то стала краще відчувати світ. Ніщо мене не зможе зламати. Я просто подивились на сина і побачила, як він дивиться на світ вперше і це таке задоволення бачити навколишнє його очима", - розповіла модель у інтерв'ю глянцю.
"Мені подобається бути мамою і це нова сходинка мого життя. Я завжди відчувала цінність лише у собі та своїй кар'єрі, а тепер я можу дати любов та енергію чомусь іншому".
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