



Супермодель Кендіс Свейнпол, яка зараз очікує другого малюка, ще раніше, на перших місяцях вагітності, встигла знятись для DQKER Nation.



"Я не можу дивитись фільми чи навіть рекламу, де діти у небезпеці. Останні два фільми, які я дивилась були Lion та Mama, з Пенелопою Круз, я просто плакала у ліжку. O Боже, вони прекрасні, але я б не хотіла пройти через це. Коли я стала матір'ю, то стала краще відчувати світ. Ніщо мене не зможе зламати. Я просто подивились на сина і побачила, як він дивиться на світ вперше і це таке задоволення бачити навколишнє його очима", - розповіла модель у інтерв'ю глянцю.



"Мені подобається бути мамою і це нова сходинка мого життя. Я завжди відчувала цінність лише у собі та своїй кар'єрі, а тепер я можу дати любов та енергію чомусь іншому".





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