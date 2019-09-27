|Остання незаміжня внучка Єлизавети II оголосила про заручини
|27.09.2019 08:23
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Беатріс опублікувала в особистому блозі офіційну заяву Букінгемського палацу. У ньому говориться, що принцеса і мільйонер заручилися в Італії на початку вересня. Знімки робила сестра Беатріс, принцеса Євгенія.
«Я так рада повідомити про свої заручини з Едо», - написала онука Єлизавети II.
На кадрах новоспечена наречена ніжно обіймається зі своїм нареченим. На її безіменному пальці красується дорогоцінна каблучка з великим діамантом.
«Ми неймовірно щасливі поділитися з вами новиною про наші заручини. Ми раді будемо провести це життя разом і з нетерпінням чекаємо нашого весілля. У нас так багато спільних інтересів, ми поділяємо спільні цінності і впевнені, що це згуртує нас на довгі роки спільного життя, повне любові і щастя», - повідомили закохані.
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