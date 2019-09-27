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Остання незаміжня внучка Єлизавети II оголосила про заручини
27.09.2019 08:23
31-річна принцеса Беатріс виходить заміж за італійського мільйонера Едоардо Моцці після 11 місяців відносин. Цією радісною новиною внучка Єлизавети II поділилася з шанувальниками.

Беатріс опублікувала в особистому блозі офіційну заяву Букінгемського палацу. У ньому говориться, що принцеса і мільйонер заручилися в Італії на початку вересня. Знімки робила сестра Беатріс, принцеса Євгенія.

«Я так рада повідомити про свої заручини з Едо», - написала онука Єлизавети II.

На кадрах новоспечена наречена ніжно обіймається зі своїм нареченим. На її безіменному пальці красується дорогоцінна каблучка з великим діамантом.

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«Ми неймовірно щасливі поділитися з вами новиною про наші заручини. Ми раді будемо провести це життя разом і з нетерпінням чекаємо нашого весілля. У нас так багато спільних інтересів, ми поділяємо спільні цінності і впевнені, що це згуртує нас на довгі роки спільного життя, повне любові і щастя», - повідомили закохані.

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