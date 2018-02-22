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Емілі Ратажковскі оголилась на обкладинці Vanity Fair (ФОТО)
22.02.2018 01:47
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Відома американська модель, актриса і дизайнерка білизни Емілі Ратажковскі любить дивувати шанувальників неймовірно відвертими світлинами, часто публікуючи в Інстаграмі кадри, на яких позує без одягу.

Втім, напередодні Емілі переплюнула саму себе, знявшись для Vanity Fair Spain топлес. На обкладинці Ратажковскі позувала з камерою у руках, а у фотосесії модель повністю оголилася.

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Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 20 Лют 2018 р. о 12:09 PST



Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 20 Лют 2018 р. о 12:36 PST


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