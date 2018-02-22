|Емілі Ратажковскі оголилась на обкладинці Vanity Fair (ФОТО)
|22.02.2018 01:47
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Відома американська модель, актриса і дизайнерка білизни Емілі Ратажковскі любить дивувати шанувальників неймовірно відвертими світлинами, часто публікуючи в Інстаграмі кадри, на яких позує без одягу.
Втім, напередодні Емілі переплюнула саму себе, знявшись для Vanity Fair Spain топлес. На обкладинці Ратажковскі позувала з камерою у руках, а у фотосесії модель повністю оголилася.
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