|Володимир Кличко обурив шанувальників ставленням до доньки (ФОТО)
|22.02.2018 06:29
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Володимир Кличко, відомий український боксер, разом із актрисою Хайден Панетьєрі виховує трирічну доньку Кайю-Євдокію.
Днями родина з'явилася на Багамських островах, де їх негайно підстерегли цікаві папарацці, яких, в принципі, легко зрозуміти, адже пару довший час не бачили на публіці. Втім, користувачів мережі обурили фото, на яких Володимир несе доньку, загорнуту у рушник.
"Здалося, що він занадто зав'язав простирадло навколо дівчинки", - пишуть у мережі. Але знайшлись і ті, хто підтримав новаторський спосіб перенесення доньки чемпіоном: "Він гарний батько", "Мене з братом так само носили у дитинстві", - пишуть інші.
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