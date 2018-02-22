



Сьогодні, гурт BARAHTA презентував свій дебютний міні-альбом «ДУРМАН».



До релізу увійшли 5 треків, серед яких презентовані раніше два сингли: «Не спи» та «Хвиля».



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«ДУРМАН» – це збірка пісень, що були створені на протязі року. Поєднує їх життєстверджуючий, деколи філософський зміст, але драйв, притаманний гурту, залишається основним.



«Час спливає доволі швидко, але все ж особливі дні запам’ятовуються назавжди.



Течія нестримно зносить нас у минуле, коли ми були «одурманені» коханням. Саме ці ейфоричні моменти прокручуються в голові неодноразово, щоб відчути їх знову і знову.



І якщо скласти всі назви пісень з альбому, виходить такий собі меседж: НЕ СПИ – КАЧАЙ на ХВИЛЯх – КАЙФуй від ДУРМАНу життя. Іншими словами, насолоджуйся тут і зараз» – коментує фронтмен гурту Дмитро Мельник.



Запис альбому проходив у Києві, на студії «pm_sound|studio» під керівництвом саундпродюсера Олександра Писарчука.



Окрім альбому, у березні цього року, гурт BARAHTA планує прем’єру третього за ліком відео на пісню «Вже нема», зйомки якого вже завершились. Режисером кліпу виступила Ксенія Шадурська, з якою гурту вже доводилось працювати над відвертою екранізацією синглу «Не спи», який увійшов у міні-альбом «Дурман».



У квітні, гурт проїдеться з концертами Україною і шанувальники зможуть наживо відчути на собі «Дурман». Слідкуйте за інформацією на офіційних сторінках гурту.







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