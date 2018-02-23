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Спокусниця Джіджі Хадід у інтригуючій рекламі окулярів (ФОТО)
23.02.2018 01:28
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Зваблива красуня та модель Джіджі Хадід, яка минулого року "пролетіла" з показом VS у Шанхаї, днями стала зіркою стильної фотосесії для реклами нової капсульної колекції сонцезахисних окулярів Vogue Eyewear, яка, до слова, була створена спільно із самою Хадід.

Нестандартна колекція з Vogue Eyewear демонструє поєднання дивних форм і відтінків. Так, модель представила завужену версію культових "котячих очей" в двох варіаціях: в роговій оправі і круглу модель в стилі ретро з дзеркальними скельцями

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