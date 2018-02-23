



Марія Павлюк - молода матуся з Івано-Франківська ще у грудні стала переможницею проекту Модель XL, організованого телеканалом 1+1 і отримала можливість стати обличчям першої колекції для пишнотілих красунь від Андре Тана, відомого українського дизайнера. На фото Павлюк позувала у розкішних сукнях та у компанії оголених красенів.



"Подорожуючи по світу я був вражений і приємно здивований одночасно. Багато європейок абсолютно не комплексують з приводу своєї фігури, яка далека від ідеалу. Вони надягають на себе при цьому речі, які тільки підкреслюють їх невигідні сторони. Але правильно підібрані крій, тканина, принт, текстура та аксесуари можуть навіть з дівчини XXXL зробити сексуальну бажану красуню. Що я і довів в рамках проекту "Модель XL", - говорить дизайнер.





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