



Відома телеведуча Леся Нікітюк, яку зараз можна побачити на шоу "Хто зверху" із Сергієм Притулою, добряче схудла за останній рік, що схвально відмічають шанувальники зірки: ні сліду не залишилося від пухкенької красуні, яка з'являлася з Тодоренко у "Орел и Решка".



Втім, дієтою тут не пахне: у своєму Інстаграмі Леся часто демонструє вражаючі за розміром порції, а напередодні показала свій сніданок - великий круасан і чашка кави. "Леся Круасанівна бажає всім гарного настрою і безцілюлітного життя", - жартує зірка, додаючи, що дозволяє собі солодощі лише зранку, потім лише вода та багато роботи.



Допис, поширений Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 21 Лют 2018 р. о 12:23 PST

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